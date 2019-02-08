Что случилось этой ночью: пятница, 8 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военных. Уточнение норм коснется размеров выплат вдовам, детям и родителям погибших военнослужащих.

- Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей". Суммарно к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФ.

- Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0 1:0) в пользу россиян.

- Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР. Трамп подпишет запрет на его использование в американских беспроводных сетях уже на следующей неделе.

- "Ъ" рассказал, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине. Две сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев 11 февраля под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человека.