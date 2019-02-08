Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подпишет на следующей неделе распоряжение о запрете телекоммуникационного оборудования, произведенного в КНР, в беспроводных сетях Штатов, сообщила в четверг газета Politico.

По данным издания, Трамп хочет подчеркнуть свою приверженность безопасности телекоммуникаций до Всемирного конгресса мобильной связи, который пройдет в Барселоне 25-28 февраля - одной из крупнейших выставок мобильной индустрии.

В газете уточняют, что президент откладывал подписание данного документа. Белый дом планирует таким образом послать сигнал, что кибербезопасность должна стать приоритетом для новых контрактов на технологии.