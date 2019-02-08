В мире

"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраля

Две женщины-сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человека

"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраля
Фото: ТАСС, Зураб Джавахадзе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Первые наблюдатели - граждане РФ, состоящие в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), уже 11 февраля прилетят в Киев для мониторинга предстоящих выборов президента Украины, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

"Как стало известно газете, 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ", - говорится в публикации.

При этом издание уточняет, что кандидатуры Богдановой и Борисовой вряд ли были выбраны случайно. Мужчин из России в возрасте 16-60 лет украинские пограничники часто разворачивают, объясняя это соображениями безопасности или вовсе без объяснения причин. Но в этом случае на Украину едут, во-первых, женщины, во-вторых, сотрудницы неправительственных организаций, а в-третьих, с четкой целью - участие в международной мониторинговой миссии, отмечается в статье.

Газета напоминает: о том, что наблюдателей будут фильтровать по принципу гражданства, еще 9 января объявил глава МИД Украины Павел Климкин. Украинский президент Петр Порошенко обещал отдать приказ погранслужбе не пропускать россиян в составе наблюдательной миссии ОБСЕ, а глава МВД Украины Арсен Аваков заверил, что будет "плотно сотрудничать" со Службой безопасности Украины (СБУ) и пользоваться базой "Миротворец" для проверки людей, въезжающих на территорию страны.

Климкин отправил на имя директора БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир официальное уведомление о том, что, если в составе миссии БДИПЧ будут россияне, их не аккредитуют. В ответ он получил письмо, в котором глава БДИПЧ указала, что такая линия противоречит взятым на себя Украиной обязательствам, которые исключают подобную, да и вообще любую дискриминацию, пишет издание.

С учетом отношений с Украиной Россия могла бы отказаться от участия в наблюдательной миссии БДИПЧ, но решила этого не делать. При этом собеседник газеты в МИД РФ назвал нынешний скандал тестом не только для украинской власти, но и для БДИПЧ, сообщает "Коммерсант".

Теги: Украина, РФ
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