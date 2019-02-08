Минпросвещения отправило на дополнительную экспертизу почти 500 школьных учебников

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Члены научно-методического совета по учебникам Минпросвещения направили 490 учебников на дополнительную экспертизу, по ее итогам будет принято решение, включать ли их в федеральный перечень учебников (ФПУ).

Эти учебники поступили на рассмотрение в сентябре-ноябре прошлого года; их уже отправляли на экспертизу, но эксперты дали противоположные заключения, поэтому члены совета по учебникам решили направить их на экспертизу повторно, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" вечером в пятницу.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть оценки экспертов, которые дали нам заключения. Сама процедура проверки не входит в полномочия министерства просвещения. Поэтому, когда мы получили противоположные мнения, нам нужно прибегнуть к практике арбитража, и направить все 490 учебников на дополнительную проверку. Это будет оправдано", - сказала замминистра просвещения Татьяна Синюгина, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Среди 490 учебников, отправленных на дополнительное заключение экспертам, 156 - для младших классов, 235 - для средних и 99 для старших, уточнили в Минпросвещения.

Последний раз Федеральный перечень учебников был обновлен в конце декабря 2018 года. Тогда он был сокращен на треть - ранее в нем было 1370 наименований, стало 910.