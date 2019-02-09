Что произошло за день: суббота, 9 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На архипелаге Новая Земля введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей. В районе поселка Белушья Губа насчитали более 50 хищников, которые заходят на территорию населенного пункта и ведут себя агрессивно.

- Участнику манифестации "желтых жилетов" в Париже оторвало кисть руки во время стычки с полицией. Пострадавший фотографировал акцию протеста. По словам очевидцев, мужчина лишился руки в результате взрыва гранаты для разгона толпы.

- Хоккеисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Швеции в матче второго тура третьего, шведского этапа Евротура. Матч, прошедший в Стокгольме, завершился со счетом 4:2.

- Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне. Настоятель закрыл перед ним ворота, не позволив войти в храм и приложиться к мощам, пояснив, что в этой обители его признают.

- Число пострадавших в результате конфликта в колонии №5 в Самаре увеличилось до 17 человек. Стычка произошла во время ужина после перепалки между заключенным из разных отрядов. Конфликт закончился дракой и поджогом.