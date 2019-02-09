В России

Число пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человек

Конфликт произошел во время ужина после перепалки между заключенным

Число пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человек
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате конфликта в колонии №5 в Самаре увеличилось с 12 до 17 человек, все они госпитализированы, сообщила агентству "Интерфакс" в субботу уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

"16 человек находятся в больнице при ФСИН на ул. Физкультурная, еще один находится в палате нейрохирургии в больнице им. Пирогова с травмой головы. Состояние его оценивается как средней тяжести. Он в сознании. Проходит обследование", - сказала Гальцова.

Она подчеркнула, что "сегодня все осужденные вышли на завтрак, все в штатном режиме".

"На месте работают следственные бригады, предприняты усиленные меры безопасности для того, чтобы не повторилась конфликтная ситуация", - отметила О.Гальцова.

Как сообщалось, в пятницу, 8 февраля, в исправительной колонии №5 в Самаре во время ужина произошел конфликт между осужденными из отряда, пришедшего на ужин и одного из осужденных из отряда обслуживания колонии. Зачинщик начал оскорблять пришедших. Тогда осужденные, выбежав на улицу, сломали загородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. В результате конфликта там были подожжены матрасы и одеяла.

Сообщалось, что, по информации правоохранительных органов, в результате конфликта пострадали 15 человек, Омбудсмен говорила о 12 пострадавших. Все они были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов прокуратура Самарской области и СУ СКР по Самарской области начали проверки по факту случившегося.

Теги: Самара, ФСИН

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