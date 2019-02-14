КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление избирателей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В КПРФ предлагают ввести наказание за неуважетельные высказывания чиновников по отношению к избирателям.

"Мы внесли сегодня законопроект, предусматривающий административное наказание за оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям со стороны гражданских служащих", - сказал депутат Сергей Казанков журналистам в четверг.

В случае таких высказываний, по мнению парламентариев, на чиновника следует наложить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а в случае повторных аналогичных нарушений или за особо грубые реплики предусматривать дисквалификацию в профессиональной деятельности на срок до трех лет.

"На журналистов, блогеров законопроект не распространяется", - отметил Казанков.

Парламентарий заметил, что речь в законопроекте идет именно о защите избирателей, то есть о гражданах, которым исполнилось 18 лет.

Он считает, что сегодня наказаний подобного рода для чиновника не предусмотрено, хотя все чаще в публичное пространство попадают сведения о резких замечаниях госслужащих.