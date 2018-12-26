Уральская чиновница Глацких написала заявление об уходе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ранее отстраненная от должности после резонансных высказываний о молодежи, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"Действительно, Ольга Вячеславовна написала заявление об уходе по собственному желанию", - сообщили агентству "Интерфакс" в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Блогер Сергей Колясников опубликовал в своем "Живом журнале" скан заявления Глацких, подписанного 26 декабря. Он также привел слова чиновницы о мотивах увольнения.

"Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня", - заявила Глацких.

После ухода с государственной службы она планирует "и дальше приносить пользу нашей молодежи".

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что никаких формальных причин для увольнения Глацких нет - она не нарушала условия трудового договора. Он добавил, что чиновница получила выговор за свои слова и продолжит работу.

В начале ноября в СМИ появилась запись встречи Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала чиновница.

Позднее она признала, что некорректно выразила свое мнение. Глацких временно отстранили от должности, а позже ее ведомство было ликвидировано. Вместо него создается министерство образования и молодежной политики Свердловской области, в котором Глацких должна была продолжить работу.