В ФНС назвали агрегаторы типа "Яндекс.Такси" главной целью налога для самозанятых

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Агрегаторы типа "Яндекс.Такси" являются главной целью нового налогового режима для самозанятых, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на Российском инвестиционном форуме.

"На самом деле, на сегодня агрегаторы, которые предоставляют услуги, - вот кто основная цель нового налога на самозанятых. Они должны быть в системе государственных отношений", - сказал Мишустин.

Он привел в пример сервис "Яндекс.Такси". "Когда вы заказываете "Яндекс.Такси", приезжает машина, вы заплатили там тысячу рублей и все. Дальше человек, который оказал вам эту услугу, платит агрегатору, например, 30%. Все. Какая-то информационная услуга, на самом деле, услуга оказана на территории Российской Федерации, нужно соответствующим образом платить налог, в том числе с того, что заработал данный таксист", - пояснил глава ФНС.

Он отметил, что сейчас развивается сотрудничество с агрегаторами в рамках специальной платформы. "Я очень надеюсь, что Сбербанк в ближайшее время к ней подключится", - сказал Мишустин.

По его словам, платформа позволяет агрегатору решить вопрос и перечислять эти 4% от стоимости услуг в налоговую службу.

Налог для самозанятых

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан начался с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Новым налоговым режимом могут пользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников.

Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно применительно к доходам не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Кроме того, налогоплательщики могут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.