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Более 8 тыс. россиян зарегистрировались как самозанятые за первые недели эксперимента

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Количество налогоплательщиков, присоединившихся к стартовавшему с 1 января эксперименту по переходу на налог на профессиональный доход, превысило восемь тысяч.

"За две недели получили таких регистраций (в рамках эксперимента - ИФ) от более восьми тысяч человек", - сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК. Он напомнил, что в эксперименте участвует всего четыре региона, поэтому стартовые цифры можно считать успешными.

Он отметил, что основная задача налога на профдоход носит не фискальный характер. "Конечно, нет цели наполнить казну (за счет налога для самозанятых - ИФ). Казна получит какие-то деньги, но это десятая задача", - сказал Силуанов. Главное, по его словам - это дать людям участвовать в собственном социальном обеспечении.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход" стартовал 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка составляет 4% и 6% (от сделок с физлицами и юрлицами или ИП соответственно). В эту ставку входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Условия эксперимента не будут меняться в течение десяти лет. Самозанятый может использовать новый спецрежим, если у него нет работодателя и наемных работников, он производит товары или оказывает услуги самостоятельно и зарабатывает на этом не более 2,4 млн рублей в год.

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Теги: Минфин РФ, Антон Силуанов

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