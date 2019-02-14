Главные новости
ЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"В РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
В России

Суд обязал мэрию страдающего от смога Сибая сообщать жителям о состоянии воздуха

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Городской суд башкирского Сибая признал незаконным бездействие местной мэрии, не предоставлявшей горожанам актуальной информации о загрязнении воздуха, говорится в решении, опубликованном на сайте горсуда.

Суд обязал администрацию Сибая каждые два часа информировать население о состоянии атмосферного воздуха в суммарной концентрации загрязняющих веществ, выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий.

Таким образом судья частично удовлетворил иск, поданный городской прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц.

Прокурор в своем иске также требовал обязать мэрию принять меры "по координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха, а именно по ликвидации очагов окислительных процессов", в удовлетворении этой части иска суд отказал. Решение суда гласит, что у органов местного самоуправления нет соответствующих полномочий.

Решение первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Смог над старым карьером

Ранее сообщалось о многочисленных жалобах местных жителей на загрязнение воздуха, поступающих с декабря 2018 года. Смог и неприятный запах связаны с тлением в чаше расположенного поблизости Сибайского карьера, добыча руды в котором не ведется более десяти лет. С 12 декабря 2018 года в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрация диоксида серы.

Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров. Ликвидацией этих очагов занимается Учалинский ГОК, работы по заливке чаши карьера продолжаются в круглосуточном режиме. Принято решение о временном подтоплении карьера и горных выработок сибайского филиала УГОК с последующим восстановлением предприятия.

По факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ).

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной около 500 метров и диаметром около двух километров.

АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (входит в УГМК) специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов.

Теги: Башкирия, Сибай

Новости по теме

В России
В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции СШАВ Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции США
Дмитрий Песков подчеркнул, что ограничительные меры против России разработаны в интересах американского бизнесаПодробнее
 Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра Улюкаева
В декабре приставы списали с его счета штраф по приговору - 130 млн рублейПодробнее
 Минюст включил в список иноагентов правозащитные организации Пономарева и АлексеевойМинюст включил в список иноагентов правозащитные организации Пономарева и Алексеевой
Речь идет об организациях "Горячая линия" и "В защиту прав заключенных"Подробнее
 ВЦИОМ проводит опрос жителей Южных Курил по судьбе острововВЦИОМ проводит опрос жителей Южных Курил по судьбе островов
Людей спрашивают о Декларации 1956 года и о возможной передаче территории ЯпонииПодробнее
Минюст уточнил, что идея о содержании родителями студентов касается лишь неполных семейМинюст уточнил, что идея о содержании родителями студентов касается лишь неполных семей
Речь идет об обязанности не живущего со студентом родителя продолжать платить алименты на его содержание после достижения совершеннолетияПодробнее
 Главред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полициюГлавред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полицию
Илья Бер заявил, что у него к знатоку передачи "Что? Где? Когда?" "исключительно этические" претензии, а личных нетПодробнее
 В Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублейВ Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублей
Максимальные санкции предлагается применять в случае, когда ложные сведения привели к смерти человека или остановке важных объектовПодробнее
 Минюст снова причислил к НКО-"иноагентам" движение "За права человека"Минюст снова причислил к НКО-"иноагентам" движение "За права человека"
Решение было принято по результатам внеплановой проверки, прошедшей в середине январяПодробнее
 "Регионгаз", где работали Арашуковы, проиграл налоговый спор о пропавшем газе на 2,8 млрд руб."Регионгаз", где работали Арашуковы, проиграл налоговый спор о пропавшем газе на 2,8 млрд руб.
Апелляция отменила решение первой инстанции, вынесенное в пользу компании, и подтвердила законность решения налоговиковПодробнее
 Путин не исключил, что попробует покататься на сноубордеПутин не исключил, что попробует покататься на сноуборде
Но, по словам президента, лыжи все-таки благороднееПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"В РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380ЭкономикаМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции на 2019 годВ миреСенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"В миреНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

ВТБ купил у НМТП "Новороссийский зерновой терминал"

Эрдоган пожаловался на давление США из-за поставок С-400 в Турцию

Сотрудника почты в Ижевске поймали на краже инкассаторской сумки с 1,8 млн рублей

Европарламент призвал освободить правозащитника Титиева из тюрьмы в Чечне

Греф заявил, что снижение комиссий за эквайринг замедлит развитие рынка

Несколько заключенных ярославской колонии объявили голодовку

Посредник во взятке экс-главе Удмуртии заявил, что передавал деньги из страха

Экс-замминистра транспорта республики сказал, что его тезка угрожал "отвернуть голову" и "выдрать ноги" Подробнее

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко и Тимошенко в президентском рейтинге

Суд обязал мэрию страдающего от смога Сибая сообщать жителям о состоянии воздуха

Для российских школьников разработают "культурный норматив"

Умер певец Сергей Захаров

РПЦ предложила властям полностью погашать ипотеку семей с шестью и более детьми

В Литве у россиянина изъяли более 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны

Арестован третий архитектор из Ростовской области

В Кремле спокойно отнеслись к видео отдыха Дворковича, Ткачева и Тимаковой

В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции США

В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции СШАДмитрий Песков подчеркнул, что ограничительные меры против России разработаны в интересах американского бизнеса Подробнее

В Кремле пообещали отреагировать на обращение жителей Сибая о загрязнении воздуха

Медведев констатировал, что рост экономики РФ пока не ощущается гражданами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');