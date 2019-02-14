Суд обязал мэрию страдающего от смога Сибая сообщать жителям о состоянии воздуха

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Городской суд башкирского Сибая признал незаконным бездействие местной мэрии, не предоставлявшей горожанам актуальной информации о загрязнении воздуха, говорится в решении, опубликованном на сайте горсуда.

Суд обязал администрацию Сибая каждые два часа информировать население о состоянии атмосферного воздуха в суммарной концентрации загрязняющих веществ, выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий.

Таким образом судья частично удовлетворил иск, поданный городской прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц.

Прокурор в своем иске также требовал обязать мэрию принять меры "по координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха, а именно по ликвидации очагов окислительных процессов", в удовлетворении этой части иска суд отказал. Решение суда гласит, что у органов местного самоуправления нет соответствующих полномочий.

Решение первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Смог над старым карьером

Ранее сообщалось о многочисленных жалобах местных жителей на загрязнение воздуха, поступающих с декабря 2018 года. Смог и неприятный запах связаны с тлением в чаше расположенного поблизости Сибайского карьера, добыча руды в котором не ведется более десяти лет. С 12 декабря 2018 года в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрация диоксида серы.

Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров. Ликвидацией этих очагов занимается Учалинский ГОК, работы по заливке чаши карьера продолжаются в круглосуточном режиме. Принято решение о временном подтоплении карьера и горных выработок сибайского филиала УГОК с последующим восстановлением предприятия.

По факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ).

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной около 500 метров и диаметром около двух километров.

АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (входит в УГМК) специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов.