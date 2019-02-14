В Кремле пообещали отреагировать на обращение жителей Сибая о загрязнении воздуха

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле знают об обращении жителей башкирского Сибая к президенту Владимиру Путину о неблагоприятной экологической обстановке, эта информация проверяется в администрации президента.

"Безусловно, видели (обращение жителей к президенту - ИФ). Видели и, собственно, сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в четверг.

На вопрос журналиста, знают ли в Кремле о резких высказываниях главы Сибая в адрес тех, кто написал это обращение, Песков ответил, что нет.

"Этого не слышали. Но, наверное, если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться. И вряд ли можно приветствовать подобное высказывание", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщает "Коммерсантъ", глава администрации Сибая Рустем Афзалов на встрече с горожанами, которая прошла несколько дней назад в поселке Аркаим, "раскритиковал и пристыдил участников и организаторов схода граждан, записавших в конце прошлой неделе видеообращение с президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города".

В Сибае с ноября продолжается тление руды в законсервированном карьере Учалинского ГОКа. Серные выбросы из карьера отравляют воздух. Периодически регистрируется существенное превышение ПДК диоксида серы. Горожане жалуются на ухудшение самочувствия.