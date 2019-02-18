Врио главы Башкирии извинился перед жителями Сибая за оскорбившего их мэра

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Врио главы Башкирии Радий Хабиров принес публичные извинения жителям города Сибай, в адрес которых ранее допустил резкие негативные высказывания мэр города Рустем Афзалов.

Комментируя последовавшие извинения мэра, Хабиров назвал их "невнятными", а его высказывания в адрес протестующих против загрязнения воздуха в Сибае - очень серьезной ошибкой.

"Вы совершили одну очень серьезную ошибку. Оскорблять человека нельзя ни при каких обстоятельствах. Ваши извинения я слышал, они какие-то невнятные. Если человек извиняется, то он извиняется без каких-то оговорок. Вместо Вас я сам приношу извинения тем людям, кого имели в виду, хотя мне тоже это не очень приятно", - сказал Хабиров на совещании в региональном правительстве в понедельник.

Врио главы Башкирии подчеркнул, что представителям власти "оскорблять человека нельзя ни при каких обстоятельствах, независимо от того прав этот человек или не прав".

Ранее сообщалось, что глава администрации Сибая Рустем Афзалов на встрече с горожанами раскритиковал участников и организаторов схода граждан, записавших видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города.

Афзалов, в частности, назвал одного из авторов обращения "козлом" и "непонятным экскрементом".

Впоследствии мэр извинился во время встречи с горожанами по требованию одной из активисток.

В Сибае с ноября продолжается тление руды в законсервированном карьере Учалинского ГОК. Серные выбросы из карьера отравляют воздух. Периодически регистрируется существенное превышение ПДК диоксида серы. Горожане жалуются на ухудшение самочувствия.