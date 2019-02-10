В башкирском Сибае зарегистрировано 23-кратное превышение ПДК диоксида серы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Загрязнение воздуха в башкирском Сибае достигло 22,8 предельно допустимых концентраций, жителям предложено покинуть свои дома и переехать в пункт временного размещения, сообщили местные власти в воскресенье.

"При проведении замеров атмосферного воздуха в 7:20 (мск) по ул. 8 марта зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы в 22,8 раза, по ул. Нуриманова, Горная, Сарбаева - в 14 раз. Проживающие в зоне загазованности могут временно разместиться в пункте временного размещения по ул. Белова, 21", - говорится в сообщении мэрии Сибая.

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной около 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад. АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (входит в УГМК) специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов.

Ранее сообщалось о многочисленных жалобах местных жителей на загрязнение воздуха, поступающих с декабря 2018 года. Смог и неприятный запах связаны с тлением в чаше расположенного поблизости Сибайского карьера, добыча руды в котором не ведется более 10 лет. С 12 декабря 2018 года в городе введен режим повышенной готовности.

Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрация диоксида серы. Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров. Ликвидацией этих очагов занимается Учалинский ГОК, работы по заливке чаши карьера продолжаются в круглосуточном режиме.

В Главном управлении МЧС по Башкирии создан межведомственный оперативный штаб.

По факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Принято решение о временном подтоплении карьера и горных выработок сибайскогофилиала УГОК с последующим восстановлением предприятия.