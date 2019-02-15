Беглов уволил руководителей трех районов Петербурга и лишил остальных премий

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку глав трех районов города, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В пятницу Беглов провел рабочее совещание с главами администраций 18 районов Санкт-Петербурга. Он отметил, что от петербуржцев поступает много жалоб на деятельность районных администраций, многие недовольны и работой комитетов, и руководства города в целом.

"По итогам совещания Александр Беглов принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова", - говорится в сообщении.

Кроме того, Беглов лишил премий глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства.

В начале февраля Беглов принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова, причиной увольнения стала гигантская сосулька на Тамбовской улице.

Этой зимой жители Санкт-Петербурга активно высказывают претензии к уборке снега в разных районах. С начала зимы в городе от гололеда и падения наледи пострадали сотни человек. 31 января льдина упала на голову 25-летней жительнице города, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, было возбуждено уголовное дело. В тот же день от падения наледи пострадала гражданка Вьетнама. Ранее, поскользнувшись на льду, получила травму 79-летняя уроженца Ленинграда, впоследствии она скончалась в больнице. 5 февраля в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент. 9 февраля у дома 17 по Загородному проспекту в результате падения наледи была травмирована девятилетняя девочка.