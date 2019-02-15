Сбербанк попросил заблокировать сайты с программами имитации телефонных номеров

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк обратился в Роскомнадзор с просьбой блокировать сайты с программами, позволяющими имитировать звонок с другого телефонного номера.

Такие программы часто используются мошенниками.

"Мы каждый из этих сайтов идентифицировали. Я писал буквально несколько недель назад письмо в Роскомнадзор, где мы предложили Роскомнадзору провести на их стороне соответствующую проверку и разделегировать эти сайты, запретить как класс. Это полумера, мы понимаем, но, тем не менее, мне кажется, реакция Роскомнадзора здесь должна быть очевидная", - сообщил Кузнецов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Топ-менеджер рассказал, что банк будет инициатором борьбы с такими программами. "И, по сути, нам необходимо подумать и призывать законодателей, в том числе все наши уважаемые министерства и ведомства, особенно Минцифры, для того чтобы в срочном порядке закрывать возможность и наказывать людей", - рассказал Кузнецов.

Он отметил, что сейчас за такие нарушения можно административно штрафами наказать юрлиц, но не физлиц. "Я сторонник более жестких решений. Я считаю, что это уголовное преступление: от имени другого человека совершать подобные действия", - сказал зампред правления Сбербанка.

Он уточнил, что уязвимость с телефонными номерами существует уже около 20 лет, и все знают об этой особенности. "Жалко, что у нас в государстве сегодня отсутствует наказание за этот вид подмены этих номеров. И физическое лицо, в принципе, сегодня может совершенно легально использовать эту возможность", - пояснил Кузнецов.