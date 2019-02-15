"Роскосмос" заявил, что связь со спутником "Спектр-Р" может быть восстановлена

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты полагают, что космический аппарат "Спектр-Р", управление которым было потеряно в январе, исправен, и контроль над ним можно вернуть, заявляют в госкорпорации "Роскосмос".

"Несмотря на отсутствие на настоящий момент связи с космическим аппаратом, по оценкам специалистов существует вероятность, что контакт с ним можно восстановить, поскольку одной из причин может быть накопленная радиация", - сказали в госкорпорации.

"По косвенным данным, основные системы космического аппарата функционируют, аппарат находится в работоспособном состоянии", - отметили в "Роскосмосе".