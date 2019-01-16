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В "Роскосмосе" связали неполадки на спутнике "Спектр-Р" со сложными условиями на орбите

Есть обновление от 20:55

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" рассматривают в качестве приоритетных причин потери связи с космическим телескопом "Спектр-Р" жесткие условия работы на орбите, на которой он находится, заявил "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Мы пока не проводили отдельную работу по анализу этих причин. Пока это делать рано. В целом, если говорить об этом, будет рассматриваться целая совокупность факторов, обусловленных работой на той орбите, где он пребывает. Дальняя точка его орбиты находится на расстоянии порядка 350 тысяч км, почти как Луна", - сказал Блошенко "Интерфаксу".

"Есть целый спектр причин. Это могут быть температурные перепады, радиация, накопление электростатического заряда", - отметил он.

Работа по определению причин будет вестись с рассмотрением всех факторов, которые обусловлены условиями космического пространства, в котором он находится.

"Я бы не сказал, что версия столкновения с космическим мусором приоритетная по объективным причинам. Если бы он столкнулся с каким-то мусором, я думаю, мы бы потеряли аппарат в целом. А сейчас мы все еще наблюдаем его работоспособность", - подчеркнул он.

Накануне Блошенко сообщил, что специалисты НПО имени Лавочкина будут продолжать попытки выйти на связь со спутником до тех пор, пока от него исходит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать.

Шансы на восстановление работоспособности "Спектр-Р" есть, но аппарат значительно превысил свой срок службы, заявил ранее "Интерфаксу" зампред Совета РАН по космосу, директор Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

В "Роскосмосе" ранее сообщили "Интерфаксу", что гарантийный срок службы аппарата давно истек.

"Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего космический аппарат продолжает решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Космический аппарат "Спектр-Р" перестал выходить на связь утром 10 января.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО имени Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".

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Теги: Роскосмос, Спектр-Р

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