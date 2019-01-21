Экономика

Очередная попытка взять под контроль спутник "Спектр-Р" не дала результата

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Очередной сеанс связи, во время которого специалисты пытались восстановить канал управления космическим аппаратом (КА) "Спектр-Р", завершился в понедельник, сообщил "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Сеанс завершен. Результатов нет", - сказал Блошенко. Предыдущий сеанс связи в прошлую среду также не дал результатов.

Ранее он сообщил, что понедельник был выбран для очередной попытки взять "Спектр-Р" под контроль из-за минимальной дальности. В ходе сеанса в среду спутник находился от Земли примерно в 300 тысячах километров.

Ранее Блошенко заявлял агентству, что в "Роскосмосе" не считают ситуацию со спутником форс-мажором. "Спутник после завершения гарантированного срока работы не стали сводить с орбиты, дали аппарату доработать до конца. Мы не воспринимаем произошедшее как какой-то инцидент или экстренную ситуацию", - сказал Блошенко 14 января.

Он напомнил, что космический аппарат в 2,5 раза превысил срок гарантированного существования.

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"Результаты этой миссии мы учитываем в работе следующего телескопа "Спектр-РГ", запуск которого у нас запланирован на апрель этого года", - отметил Блошенко.

Российский космический аппарат "Спектр-Р" утром 10 января перестал выходить на связь, сообщил руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев в фейсбуке.

Он отметил, что специалисты НПО им Лавочкина будут продолжать попытки выйти на связь со спутником до тех пор, пока от него исходит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать.

Шансы на восстановление работоспособности "Спектр-Р" есть, но аппарат значительно превысил свой срок службы, заявил "Интерфаксу" зампред Совета РАН по космосу, директор Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

В "Роскосмосе" ранее сообщили "Интерфаксу", что гарантийный срок службы аппарата давно истек.

"Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего КА продолжает решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО им. Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".

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Теги: Спектр-Р

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