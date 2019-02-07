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Ученые задумались о прекращении попыток восстановить связь с телескопом "Спектр-Р"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Окончательное решение о судьбе орбитального телескопа "Спектр-Р" примет госкомиссия на следующей неделе, ученые склоняются к тому, чтобы прекратить попытки восстановить связь с ним. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый.

"Я не могу сказать, как сложится решение, но похоже, что да, ситуация непростая", - сказал Зеленый, отвечая на вопрос, планируют ли ученые прекратить попытки восстановить связь со спутником.

"Через несколько дней будет заседание Государственной комиссии. В начале или середине следующей недели. Это комиссия по спутникам такого назначения. И окончательное решение продолжать попытки восстановить связь или нет, принимает она", - добавил он.

Ученый отметил, что результаты работы телескопа планируют рассмотреть на Совете РАН по космосу в марте.

Российский космический аппарат "Спектр-Р" утром 10 января перестал выходить на связь. С этого времени специалисты НПО имени Лавочкина пытались восстановить связь со спутником.

Как заявил "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко, в госкорпорации не считают ситуацию с телескопом форс-мажором.

"Спутник после завершения гарантированного срока работы не стали сводить с орбиты, дали аппарату доработать до конца. Мы не воспринимаем произошедшее как какой-то инцидент или экстренную ситуацию", - отметил он.

В "Роскосмосе" ранее сообщили "Интерфаксу", что гарантийный срок службы аппарата давно истек.

"Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего космический аппарат продолжает решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Научный руководитель проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалев сообщил "Интерфаксу", что телескоп выполнил все ключевые научные задачи, стоявшие перед ним.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО имени Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон".

Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".

Теги: Спектр-Р

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Ученые задумались о прекращении попыток восстановить связь с телескопом "Спектр-Р"

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