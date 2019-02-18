Сооснователь "Яндекса" назвал Baring Vostok и Майкла Калви "стандартом законности для рынка"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Фонд Baring Vostok и его глава Майкл Калви всегда были "стандартом приличности и законности для рынка", считает сооснователь и руководитель группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож.

"Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из Baring, делал что-то неприличное или незаконное. Они всегда были стандартом приличности и законности для рынка", - передал Волож "Интерфаксу" свою позицию по ситуации с Baring Vostok через пресс-службу компании.

Baring Vostok вложился в "Яндекс" в 2000 году через компанию ru-Net B.V. и был крупнейшим акционером интернет-компании до ее IPO в 2011 году. Впоследствии инвестфонд постепенно монетизировал свои инвестиции в компанию и в 2016 году полностью вышел из капитала.

По словам Воложа, Baring Vostok являлся единственным фондом, который "не просил контроля", инвестируя в "Яндекс" в 2000 году. Фонд не вмешивался в операционную деятельность компании и помогал с корпоративно-юридическим устройством. "К ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов", - отметил сооснователь "Яндекса".

"Когда их инвестициям что-то угрожало, они действовали четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права", - подчеркнул Волож.

15-16 февраля Калви и еще несколько сотрудников Baring Vostok, старейшего и крупнейшего игрока на российском рынке прямых инвестиций, были арестованы на два месяца в рамках дела о мошенничестве. Дело связано с акционерным конфликтом в банке "Восточный".

Обязанности главы Baring Vostok Capital Partners после ареста Майкла Калви приняли на себя старший партнер Елена Ивашенцева и со-основатель фонда, партнер Алексей Калинин.

В поддержку Калви ранее выступили глава Сбербанка Герман Греф, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и другие.