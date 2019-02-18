Суд признал законным арест обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте Дениса Чуприкова, задержанного по делу о краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Таганского суда Москвы от 29 января, которым в отношении Чуприкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта 2019 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ).

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где ее и нашли полицейские.

Поданным следствия, установлены не все соучастники преступления.

Как рассказал "Интерфаксу" Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили Чуприкова в следственном изоляторе, тот "извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил".