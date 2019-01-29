Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы арестовал Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта 2019 года", - огласила решение судья Альбина Тимакова.

Ему предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Сам Чуприков отказался комментировать суду предъявленное ему обвинение.

"Я хочу воспользоваться 51 статьей Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя самого - ИФ)", - заявил обвиняемый на вопрос судьи .

Согласно анкетным данным Чуприкова, он уроженец Крыма, имеет российское гражданство и "прописку" в Феодосии, занимает должность генерального директора ООО "Мегаполис". По его словам, он семь лет состоит в гражданском браке, имеет на иждивении ребенка 2018 года рождения.

Кража на глазах у всех

Вечером 27 января работники охраны Третьяковки сообщили в полицию о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из одного из залов Инженерного корпуса галереи. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром 28 января сообщила, что подозреваемый в хищении картины мужчина задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".

Как сообщили в Минкультуры РФ, при варварской транспортировке картины злоумышленником полотну был причинен незначительный ущерб в виде потёртостей, он будет устраняться.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.