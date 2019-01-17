Суд прекратил дело жителя Прикамья, отрицавшего итоги Нюрнбергского процесса

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Березников Игоря Зайцева, которому инкриминировалась статья о реабилитации нацизма за отрицание исторических фактов. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в четверг.

По его словам, уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщил адвокат Зайцева Алексей Бушмаков, его подзащитному было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: 282 (возбуждение ненависти либо вражды), 280 (публичные призывы к экстремизму) и 354.1.

Он сообщил, что следствие обвиняет Зайцева в размещении в интернете текстов, в которых отрицались итоги Нюрнбергского процесса.

Теперь дело будет отправлено в Березниковский горсуд Пермского края для продолжения рассмотрения в первой инстанции по оставшимся обвинениям, пояснил адвокат.

"В Березниках будет прекращено (уголовное преследование - ИФ) по части 1 статьи 282 в связи с поправками президента РФ о декриминализации этой статьи. В итоге остается часть 2 статьи 280 УК РФ, она и будет там рассматриваться", - сказал Бушмаков.

Нюрнбергский процесс - суд над нацистскими преступниками, проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, разместившемся в "Зале 600" нюрнбергского Дворца юстиции. Участниками процесса выступили СССР, США, Франция и Великобритания.