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В России Дела о лайках и репостах

Дело о разжигании ненависти через приложение Zello прекращено после декриминализации 282 статьи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело об экстремизме в отношении жителя Крыма Исмаила Рамазанова прекратят с учетом частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.

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Рамазанов обвинялся в возбуждении вражды и ненависти в отношении группы лиц по национальному признаку с использованием online-рации Zello.

Крымчанина задержали в январе 2018 года, почти полгода он провел в СИЗО. Затем жителю полуострова избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Я направил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с частичной декриминализацией деяния по 282 статье в связи с поправками, вступившими в силу в январе 2019 года, и исключении Рамазанова из списка террористов и экстремистов. В срок ответ от следствия не поступил. Я направил жалобу на бездействие. Сегодня в Симферопольском районном суде следователь принес копию постановления об удовлетворении моего ходатайства", - сказал адвокат.

Комментарием ГСУ СКР по республике Крым "Интерфакс" не располагает.

Декриминализация 282 статьи УК РФ

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в конце 2018 года подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию 282 статьи УК РФ.

Речь идет о статье, предусматривающей ответственность за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет".

Ранее уголовные дела об оскорблении чувств верующих и распространении в интернете экстремистских высказываний - так называемые "дела о лайках и репостах" - стали все чаще попадать в поле зрения широкой общественности. В Кремле смягчение статьи 282 назвали борьбой с "проявлениями маразма".

Принятый закон предполагает, что уголовное наказание по статье 282 будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. В таком случае действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, будут наказываться штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее такое наказание было предусмотрено за первичное нарушение.

Закон оставляет без изменений предусмотренное в настоящее время в статье 282 наказание за подобные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; организованной группой. В этом случае при первичном нарушении предусмотрен штраф от 300 тысяч до 600 тысяч рублей и от трех до шести лет тюрьмы.

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Теги: Крым, Исмаил Рамазанов

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