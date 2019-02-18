Путин ни с кем не обсуждал судьбу Калви и поручительства за него

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ни с кем не обсуждал судьбу арестованного основателя и управляющего партнера инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, в том числе и возможность предоставления поручительств за бизнесмена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства. Это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь и, может быть, отчасти касается и наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он сообщил, что президент был проинформирован о задержании Калви уже после того, как об этом появились сообщения в СМИ. "В администрации мы не можем знать, когда принималось решение о задержании, потому что это решение принимается не в администрации, а в специализированных ведомствах. Президент был проинформирован уже после того, как пошли сообщения в СМИ в установленном порядке", - сказал Песков.

По его словам, Путин лично встречался с Калви. "Президент неоднократно встречался с Калви в связи с тем, что он по мере становления российского рынка находился здесь, активно участвовал во всех возможных встречах с инвесторами, предпринимателями, активно участвовал в экономических форумах", - сказал Песков.

Он отметил, что Калви фактически каждый раз участвовал во встречах президента с инвесторами, портфельными инвесторами.

​Песков подчеркнул, что Калви не может считаться виновным в совершении какого-либо преступления до решения суда. "Мы знаем, что появились вопросы к Майклу Калви у правоохранительных органов, суд принял решение о его задержании. Мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было, и он может быть признан виновным только по решению суда", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Судьба инвестиций

Он заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг ареста Калви и надеются, что все это не скажется негативно на инвестклимате в РФ.

Песков отметил при этом, что "правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность". "Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя", - добавил он.

Он также заявил, что состояние отношений России с другими государствами никак не влияет на деятельность зарубежных инвесторов в РФ. Песков напомнил позицию российской стороны относительно привлечения иностранного капитала.

"Мы всегда говорили и на уровне президента, и на уровне правительства о том, что Россия была, есть и остается заинтересованной в создании для международных инвесторов комфортных условий, и мы продолжим работать в этом направлении", - сказал Песков.

По просьбе журналистов Песков оценил роль Калви на инвестиционном рынке в России. "Мы знаем его как очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику. По крайней мере то, что он рассказывал на различных форумах, в том числе международных - он всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности российского рынка", - сказал Песков.

Арест Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы отправил Калви под арест до 13 апреля. Суд согласился с позицией защиты, что Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию.

Адвокаты просили суд первой инстанции поместить Калви под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам предприниматель. Сам Калви заверял суд, что не собирается скрываться и "готов на любые условия домашнего ареста".

Дело Baring Vostok

Основателю Baring Vostok, а также партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Речь идет об акциях люксембургской компании IFTG, которые "ПКБ" якобы передало в рамках отступного соглашения банку. Как утверждают следователи, стоимость акций составляла 600 тысяч рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России на основании заявления члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова.

Между тем Калви заявил в суде, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.