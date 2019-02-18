В России Дело Baring Vostok

Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным

Борис Титов считает, что дело Baring Vostok - это корпоративный спор

Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным
Бизнес-омбудсмен Борис Титов
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что дело Baring Vostok является корпоративным спором, и арест Майкла Калви незаконен.

"В деле Baring Vostok - чистейшей воды корпоративный спор, и принятие судом меры пресечения для Калви, связанное с лишением свободы - явно незаконное", - заявил Титов.

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По его словам, использование уголовного давления для решения корпоративного конфликта - ситуация, характерная для многих дел, с которыми работает аппарат бизнес-омбудсмена.

"Если бы действительно был спор в оценке стоимости актива - стороны должны были бы обратиться прежде всего в арбитраж, так обычно и происходит. Вместо этого заявление в следственный орган, и очень быстро последовавшая реакция с их стороны. Вмешательство силовиков в хозяйственную деятельность - острейшая проблема, которая обсуждается годами", - заявил Титов, отметив, что решить ее до сих пор не смогли ни Верховный суд, ни Генпрокуратура, которая неоднократно указывала на недопустимость вмешательства правоохранительных органов в гражданско-правовые споры.

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Титов назвал данную проблему системной и выразил надежду, что внимание к ней благодаря ситуации с Baring Vostok обострится. Он заявил, что получил обращение от руководства фонда Baring Vostok и начал разбираться в деле.

Он отметил, что статья 108 УПК РФ запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности, в том числе и по статье ч.4 ст.159 УК РФ, которую инкриминируют Майклу Калви. Применяться в этом случае должны иные меры пресечения - домашний арест, залог, подписка о невыезде.

"Но мы в очередной раз имеем дело с безапелляционной резолюцией следователя: обвинения к предпринимательской деятельности не относятся. Это позиция отнюдь не новая, она типовая, много раз отработанная в десятках других дел. Неважно, что ни один аспект дела не выходит за рамки деловых отношений субъектов хозяйственной деятельности, неважно, что нет доказанности умысла на обман", - подчеркнул Титов.

Бизнес-омбудсмен полагает, что "следствие, помимо прочего, демонстративно пренебрегает позицией Верховного суда РФ".

Основателю Baring Vostok Майклу Калви и еще троим сотрудникам инвесткомпании вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

15 февраля он был задержан, а на следующий день отправлен судом под арест до 13 апреля.

В Baring Vostok "Интерфаксу" ранее сообщили, что уголовное дело, по которому задержан Калви, связано с "коммерческим спором по банку "Восточный экспресс".

Теги: Борис Титов, Майкл Калви, Baring Vostok

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