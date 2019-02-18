Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, выехал на лечение за границу, сообщила "Интерфаксу" его помощница Наталья Филимонова.

"Алексей Архипович находится за границей на лечении. Все в плановом режиме. Ничего экстренного не произошло", - сказала она.

Между тем, родственница космонавта, ответившая "Интерфаксу" по его номеру телефона, сообщила, что Леонов проходит лечение почек. "Алексей Архипович на диализе", - сказала она.

По данным сайта Baring Vostok, Леонов является членом консультативного комитета организации.

15-16 февраля основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще ряд сотрудников этой компании, являющейся старейшим и крупнейшим игроком на российском рынке прямых инвестиций, были арестованы на два месяца в рамках дела о мошенничестве. Дело связано с акционерным конфликтом в банке "Восточный".

Алексей Леонов - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза. Лауреат Государственной премии СССР.