Основатель Baring Vostok Майкл Калви не жаловался на условия в "Матросской тишине"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Арестованный основатель Baring Vostok Майкл Калви находится в карантине следственного изолятора N1 Федеральной службы исполнения наказаний ("Матросская тишина"), известного как "Кремлевский централ".

Как сообщил "Интерфаксу" в понедельник адвокат Дмитрий Клеточкин, жалоб на условия содержания у Калви нет. "Он в полном порядке", - отметил защитник.

Басманный суд Москвы 16 февраля отправил Калви под арест до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Защита американского бизнесмена уже оспорила решение суда. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известна позднее.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов. Как сообщил Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость акций компании IFTG, которые "ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, Калви заявил в суде, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.