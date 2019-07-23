Клишас не увидел нарушения прав на тайну переписки в своем законопроекте

Обязательную идентификацию уже ввели для пользователей мессенджеров, напомнил он

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почте не нарушает конституционного права на тайну частной переписки, считает один из авторов поправок, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, аналогичное требование уже ввели для пользователей мессенджеров и покупателей SIM-карт. Когда Госдума их принимала, у депутатов не возник вопрос о нарушении тайны переписки в момент идентификации пользователей, напомнил Клишас.

Ранее о том, что в предложенном виде законопроект нарушает гарантированное Конституцией право на тайну частной переписки, заявил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Правда, он говорил об этом нарушении в контексте другого требования законпроекта: об обязанности организатора сервиса электронной почты блокировать пересылку сообщений, в которых есть запрещенный в России или незаконный контент.

Левин также заметил, что такой закон ущемит права людей, у которых нет мобильных телефонов и которые выходят в интернет или читают почту через точки коллективного доступа.

Новая инициатива Клишаса

Кроме Клишаса, соавторами законопроекта являются сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Они внесли его в Думу 23 июля.

Они предложили ввести в законодательство понятие организатора сервиса электронной почты. Такие компании предложено обязать идентифицировать всех пользователей сервиса и запретить обслуживать тех, кто не прошел идентификацию. Процедуру идентификации они предполагают проводить через абонентский номер мобильной связи и договор об идентификации, который будут заключать оператор связи и организатор сервиса электронной почты.

В законопроекте прописана обязанность организаторов сервиса электронной почты блокировать передачу почтовых сообщений с информацией, которая в России запрещена или которая распространяется с нарушением требований законодательства. Также в нем есть обязанность этих компаний обеспечивать право пользователя отказаться от получения почты.

Принятие этих поправок позволит бороться с рассылкой по электронной почте ложных сообщений о терактах и взрывах, считают авторы законопроекта.

Реакция бизнеса

Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян назвал законопроект сенаторов избыточным и неуместным. Он предупредил, что если такой закон вступит в силу, российские компании понесут издержки, а иностранные смогут его игнорировать, как это уже происходит в ситуациях с принятием законов о регулировании интернета. Также он обратил внимание, что закон усложнит жизнь пользователям.

В "Мегафоне" также предупредили, что закон будет дискриминационным в отношении российских сервисов электронной почты, и предложили вынести его на всеобщее обсуждение. Также представитель оператора заметил, что технология по идентификации пользователей уже существует, это Mobile ID, и операторы готовы ею пользоваться.

В Tele2 напомнили, что требование по идентификации пользователей по мобильному номеру уже действует для мессенджеров.

Уполномоченный по защите прав в интернете Дмитрий Мариничев сказал "Интерфаксу", что внесенный в Думу законопроект нарушает тайну переписки, Конституцию и технически неисполним.