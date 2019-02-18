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Британские парламентарии обвинили Цукерберга в неспособности бороться с фейками

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Компания Facebook должна ужесточить контроль за распространением ложной информации через соцсеть, убеждены британские парламентарии.

Как отмечает "Би-би-си", комитет палаты общин пришел к выводу, что основатель Facebook Марк Цукерберг не захотел взять на себя ответственность за "фейк ньюс", которые распространяются с помощью этой платформы.

В свою очередь CNN сообщает, что, согласно изученным парламентариями документам, компания Facebook готова жертвовать правом пользователей на неприкосновенность частной жизни ради распространения данных.

В отчете комитета говорится, что таким компаниям нельзя позволять вести себя как цифровые гангстеры.

Весной этого года стало известно, что аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности, во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Злоупотребление могло коснуться в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

Теги: Великобритания, Facebook

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