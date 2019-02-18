Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Режим ЧС на Новой Земле (Архангельская область) будет снят во вторник, сообщил "Интерфаксу" глава муниципалитета Жиганша Мусин.

"Состоялось заседание чрезвычайной комиссии. Она приняла решение снять режим ЧС, введенный из-за массового нашествия белых медведей. Режим ЧС снимаем с 0.00 часов 19 февраля. Ежедневный мониторинг показывает, что 2-3 медведя постоянно находятся вблизи посёлка Белушья Губа. Это медведи, которые проживают здесь постоянно. Мониторинг продолжим, будем наблюдать за медведями", - рассказал Мусин.

По словам главы, группа ученых продолжит работу на архипелаге еще в течение нескольких дней.

В городском округе "Новая Земля" 9 февраля был введен режим ЧС в связи с участившимися появлениями белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, количество белых медведей составляло порядка 52 особей, в посёлке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.

Росприроднадзор Архангельской области сформировал научную группу, которая должна на месте изучить обстановку и принять решение о дальнейших действиях. В составе комиссии сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Росприроднадзора и национального парка "Русская Арктика".

Среди причин нашествия медведей рассматривается изменение климата и открытые свалки на Новой Земле.