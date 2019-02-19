На медведей Новой Земли наденут ошейники с чипами

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Прибывшие на Новую Землю (Архангельская область) ученые будут отслеживать пути миграции белых медведей, из-за которых был введен режим чрезвычайного положения, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя регионального управления Росприроднадзора Николай Леванидов.

"Медведей будут обездвиживать и надевать на них ошейники с чипом. Это позволит с помощью спутниковой связи отследить пути миграции белых медведей на архипелаге Новая Земля. Учёные смогут выявить привычки медведей и, может быть, сообщать властям муниципалитета о приближении животных", - сказал Леванидов.

По его словам, исследователи начали эту работу во вторник. "Завтра, если не помешает погода или другие обстоятельства, учёные завершат полевые работы и отправятся на материк", - добавил он.

Было принято решение использовать ошейники системы "Аргос" российского производства, чтобы ускорить процесс согласований с Минобороны.

Как сообщалось, в городском округе "Новая Земля" 9 февраля был введен режим чрезвычайного положения в связи с участившимися случаями появления белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, в округе оказались 52 медведя, в посёлке постоянно находились от пяти до десяти хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.

Росприроднадзор Архангельской области сформировал научную группу, которая должна на месте изучить обстановку и принять решение о дальнейших действиях. В составе комиссии сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Росприроднадзора и национального парка "Русская Арктика".

Среди причин нашествия медведей называют изменение климата и наличие открытых свалок на Новой Земле.

Режим ЧС был снят со вторника.