Белые медведи начали уходить из поселка на Новой Земле

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мониторинг численности белых медведей в окрестностях поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля в Архангельской области выявил их сокращение, сообщил "Интерфаксу" глава городского округа "Новая Земля" Жиганша Мусин.

"На сегодня ситуация следующая: дней пять в поселок мы не допускаем медведей вообще. Работают медвежьи патрули, отгоняем медведей. Мы также мониторим ситуацию в окрестностях поселка: в понедельник была сильная вьюга - численность посмотреть не могли, во вторник насчитали 20 медведей, в среду - 12, сегодня - 9 особей", - рассказал Мусин.

Глава муниципалитета добавил, что режим ЧС на архипелаге будет снят, если численность хищников в окрестностях Белушьей Губы упадет до среднестатистических данных.

"Около поселка постоянно живут от 3 до 5 особей, в поселок они не заходят. Как только численность упадет до этих показателей, я сниму режим ЧС", - сказал Мусин.

По его словам, в четверг комиссия Росприроднадзора снова не смогла вылететь на Новую Землю из-за непогоды. Ученые ждут разрешения на вылет. Возможно, во второй половине дня оно будет выдано.

9 фераля в городском округе "Новая Земля" ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Вокруг Белушьей Губы было замечено 52 особи, в поселке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.

Росприроднадзор Архангельской области сформировал научную группу, которая должна на месте изучить обстановку и принять решение о дальнейших действиях. Однако вылет группы на архипелаг откладывался уже два дня из-за плохой погоды на Новой Земле.

Среди причин нашествия медведей рассматривается изменение климата и открытые свалки на Новой Земле.