Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президента

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин назвал чрезвычайной для экономики ситуацию с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви.

"Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики", - написал Кудрин в своем твиттере.

Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка Президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 18, 2019

Он не подтвердил информацию, что стал поручителем за американского предпринимателя. "Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство", - написал глава СП РФ.

Столичный Басманный суд 16 февраля отправил Калви под арест до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Защита американского бизнесмена уже оспорила решение суда. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известна позднее.

По версии следствия, фигуранты, которым вменяется особо крупное мошенничество, причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".