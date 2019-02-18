Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президента

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин назвал чрезвычайной для экономики ситуацию с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви.
"Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики", - написал Кудрин в своем твиттере.
Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка Президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 18, 2019
Он не подтвердил информацию, что стал поручителем за американского предпринимателя. "Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство", - написал глава СП РФ.
Столичный Басманный суд 16 февраля отправил Калви под арест до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.
Защита американского бизнесмена уже оспорила решение суда. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известна позднее.
По версии следствия, фигуранты, которым вменяется особо крупное мошенничество, причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.
Как сообщил Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.
Следствие полагает, что стоимость акций компании IFTG, которые "ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.
Следствие настаивает, что действия Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".
По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.