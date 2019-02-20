WWF пожаловался на военных, препятствующих решению проблемы с белыми медведями на Новой Земле

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Экологи Всемирного фонда дикой природы (WWF) могли бы предотвратить нашествие белых медведей на поселок на Новой Земле (Архангельская область), сообщил коммуникатор арктических проектов WWF Дмитрий Рябов.

"Новая Земля - территория военных, полигон, и поселок Белушья Губа - закрытый, туда очень сложно попасть. Всемирный фонд дикой природы в связи с этой проблемой (встречи с белыми медведями в арктическом поселке - ИФ) неоднократно пытался туда попасть, предлагали свою помощь, содействие, какие-то экспертные консультации. Но, к сожалению, военные разрешение на посещение территории не дают", - рассказал Рябов в эфире мурманской радиостанции "Большое радио".

По словам координатора проектов по сохранению биоразнообразия Баренц-отделения WWF Маргариты Лесковой, предотвратить нашествие белых медведей было возможно.

"Главное что? Профилактика конфликтов между человеком и белым медведем. Нам бы удалось проинструктировать местное население, как правильно себя вести, как правильно наладить быт, чтобы не привлекать белых медведей. Возможно, ситуация тогда бы не вызвала такой сильной паники", - пояснила она.

В свою очередь Рябов подчеркнул, что ключевое правило при пребывании человека в Арктике - постараться не встретить белого медведя, не привлекать его запахами еды. По этой причине экологи советуют складировать отходы в герметичные емкости, в крайнем случае - сжигать или обливать соляркой, чтобы отбить запах.

Кроме того, настоятельно рекомендуется не прикармливать медведей и медвежат, не позволять дикому зверю думать, что человек - это источник еды.

Экологи отмечают, что доступная еда, которую находит медведь на свалке, может отбить у него желание на протяжении нескольких часов самостоятельно добывать пищу и где-то искать нерпу вдоль кромки льда, когда столовая рядом с поселком под открытым небом.

9-19 февраля в городском округе "Новая Земля" действовал режим ЧС в связи с участившимися появлениями белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, количество белых медведей составляло порядка 52 особей, в поселке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.

Среди причин нашествия медведей рассматривается изменение климата и открытые свалки на Новой Земле.