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Обрушение в университете ИТМО не затронуло участок, признанный ранее аварийным

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Техническое обследование 2018 года выявило аварийный участок в корпусе университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), но обрушение произошло в другом месте, сообщил ректор вуза Владимир Васильев.

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"В проекте, который мы заказывали, было написано об аварийном состоянии одного элемента конструкции здания, одно перекрытие в этом здании было признано аварийным. Это место было закрыто для доступа, работы там не проводились, студентов там не было. Эта ось не разрушена", - сказал Васильев журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что обрушение затронуло участок, который, согласно данным обследования, был признан ограниченно работоспособным, "его разрушение не предполагалось". Ректор добавил, что во вторник вуз должен был заключать договор на укрепление аварийного участка.

Как сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин, спасатели убедились в том, что под завалами обрушившегося корпуса не было людей, и продолжают работы.

"Основной этап работ - проведение спасательной операции - мы завершили. У нас есть основания полагать, что под завалами никого нет. Все студенты, которые в день происшествия учились, а также все преподаватели вышли на связь. За три дня ни одного заявления о том, что кто-то не вернулся домой, у нас нет", - сказал Аникин.

"Есть определенная угроза разрушения стен здания. В аварийном состоянии находятся перекрытия в зоне обрушения. Поэтому с нами очень плотно работают специалисты государственного архитектурно-строительного надзора Петербурга, комитет по строительству", - добавил Аникин.

Как сообщалось, 16 февраля в университете ИТМО (Университет информационных технологий, механики и оптики) произошло обрушение перекрытий в корпусе по улице Ломоносова, 9. Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно, порядка 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели. По данным вуза, во время обрушения в здании велись ремонтные работы. В результате ЧП никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ).

Теги: Санкт-Петербург, ИТМО

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