В ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В корпусе петербургского университета ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты, все они были оперативно эвакуированы, сообщил журналистам в субботу врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Проведены все необходимые работы, эвакуирован 21 студент. Серебрянская Наталия Алексеевна, старший преподаватель математики, оставалась на пятом этаже вместе со студентами - иностранцами, эвакуирована в последнюю очередь, сейчас она находится в карете скорой помощи, у нее никаких повреждений нет, и она до конца оставалась героически со своими студентами, самая последняя покинула (здание - ИФ)", - сказал он.

По словам Беглова, из зоны ЧП был эвакуирован 21 человек, ещё 60 человек вывели из коридоров.

Ректор ИТМО Владимир Васильев сообщил "Интерфаксу", что среди студентов, выведенных из здания, была группа вьетнамских студентов. Он опроверг слухи о том, что рабочие, проводившие ремонт в здании, также являются гражданами Вьетнама.

В свою очередь представитель МЧС отметил, что проведена проверка прилегающих аудиторий, и с учетом этого, а также с учетом расписания занятий, в целом, спасатели не ждут нахождения под завалами людей.

"Персонал, который работал на данном объекте, восемь человек, они также эвакуированы и находятся в безопасности", - сказал он.

"По уточнённым данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж произошло в 17.19. Эвакуирован 81 человек - студенты первых и вторых курсов. Погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются", - сказали в МЧС.

Пресс-служба университета ИТМО также подчеркивает, что жертв ЧП нет.

Вечером 16 февраля МЧС получило сигнал об обрушении перекрытий в здании на улице Ломоносова, 9. Очевидцы в соцсетях сообщали, что во втором корпусе университета ИТМО обрушилась крыша на пятом этаже.