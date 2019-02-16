Перекрытия рухнули в ремонтируемом корпусе одного из университетов Петербурга

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В ремонтируемом учебном корпусе одного из петербургских вузов на улице Ломоносова обрушились перекрытия, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно зафиксировано обрушение перекрытий на пяти этажах, которое произошло во время ремонтных работ. Под завалами могут находиться до двадцати человек", - сказал он.

Позже МЧС подтвердило факт обрушения перекрытий в одном из университетов Петербурга.

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают, что в здании Петербургского университета ИТМО обрушились межэтажные перекрытия, из корпуса эвакуируют студентов.

Снимки с места происшествия опубликованы в субботу в сообществе "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге" ВКонтакте. На снимках видны коридоры учебного корпуса ИТМО с частично разрушенными перекрытиями.

По уточнениям очевидцев, из здания университета эвакуированы учащиеся, к вузу прибыли автомобили МЧС и Скорой помощи.

"В шестом часу (вечера) поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании на улице Ломоносова, 9. По предварительным данным, обрушение произошло во время проведения ремонтных работ. В здании могут находиться люди", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в субботу.

На месте работают 14 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС. Информация о происшествии уточняется.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что во втором корпусе универчитета ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша на пятом этаже. О погибших и пострадавших не сообщается.