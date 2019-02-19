"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два раза

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Участники рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента, том числе от партии "Единая Россия", согласились с возможностью снижения в два раза верхнего порога "муниципального фильтра"

"Хотя позиции были разные, но, тем не менее, к консенсусу пришли в возможности уменьшения предельного порога муниципального фильтра в два раза", - заявил "Интерфаксу" член рабочей группы, председатель совета Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов по итогам заседания во вторник.

Он уточнил, что это решение было поддержано партией "Единая Россия", составляющей большинство в Госдуме.

"Речь идет о сборе подписей, установленном в Федеральном законе - не более 5%. Сейчас эта планка установлена в рамках от 5 до 10%", - пояснил он.

Борисов добавил, что это решение "будет, естественно, внесено как поправки в законодательство, после чего каждый субъект будет принимать свои законы".

По его словам, "не все субъекты сегодня при федеральной норме готовы работать по нижней планке".

Так, согласно данным возглавляемого им института, на сегодняшний день по верхней планке на конец прошлого года только в 18 субъектах "муниципальный фильтр" установлен на уровне 5%, в 11 - на уровне 10%, а все остальные в промежутке между этими цифрами.

"То есть сегодня, если такое будет принято, то мы будем опускаться в более низкую планку, причем в зависимости от конкретного субъекта будет приниматься решение. Речь идет не о 5%, а о не более 5%, и субъект сам может установить", - пояснил Борисов.

Между тем, это не значит, что "фильтр" будет отменен совсем. "Понятно, что там подписи должны собираться, и какая-то поддержка муниципальных депутатов должна быть", - сказал Борисов.

По его мнению, те ожидания, которые были в 2012 году, когда был установлен "муниципальный фильтр", о партийной жизни на местном уровне "немножко опередили события".

"Решение о снижении - оно даст стимул партиям подтягивать муниципальных избранников до этого уровня, либо уже работать в рамках законодательных собраний субъектов, чтобы это увеличивало политическую конкуренцию", - заявил он.