В "Яблоке" выступили за полную отмену "муниципального фильтра"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Уменьшение "муниципального фильтра" вдвое не улучшит ситуацию с доступом кандидатов к выборам глав регионов, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя политической партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

"Наша позиция, что муниципальный фильтр просто должен быть отменен. Потому что это абсолютно искусственная идея, направленная на то, чтобы не пускать неугодным действующим губернаторам кандидатов до выборов. И он так же будет действовать и при 5%", - сказал Рыбаков агентству во вторник.

По его мнению, "есть регионы, где сплошь "Единая Россия" и больше никого нет", и поэтому даже муниципальный фильтр в 5% не помешает использовать его для преграждения доступа кандидатам к выборам.

"Кандидаты будут так же блокироваться и при пятипроцентном фильтре", - убежден представитель "Яблока".

Ранее во вторник состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента. Член рабочей группы, представитель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов заявил "Интерфаксу", что участники мероприятия, в том числе из "Единой России", пришли к консенсусу, что "муниципальный фильтр" можно снизить в два раза: с существующей планки в 5-10% до 5%.

"Муниципальный фильтр" представляет собой процедуру сбора подписей от 5% до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона.

Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.