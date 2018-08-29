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ЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"

Памфилова отметила, что "муниципальный фильтр" не должен "отсекать и разрушать политическую конкуренцию"

ЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступает за изменения "муниципального фильтра", который в настоящее время, по ее словам, используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции.

"Мы видим издержки законодательства. Первая проблема - это то, что выходит за рамки нашей компетенции, мы видим злоупотребление административным ресурсом, злоупотребление при применении так называемого "муниципального фильтра", то есть отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, "муниципальный фильтр" не должен "отсекать и разрушать политическую конкуренцию".

"Муниципальный фильтр" представляет собой процедуру сбора подписей от 5 до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона. Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.

Так, экс-депутат Госдумы, председатель "Партии перемен" ("Гражданская инициатива") Дмитрий Гудков ранее обжаловал отказ Мосгоризбиркома регистрировать его кандидатом в мэры Москвы. Гудков в фейсбуке отмечал, что иск подается и на "муниципальный фильтр".

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Теги: ЦИК, Элла Памфилова

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