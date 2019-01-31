Женщина и трое маленьких детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Жилой деревянный дом сгорел в одном из сел Хабаровского края, погибли четыре человека, в том числе трое малолетних детей, сообщает в четверг пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме с печным отоплением в селе Маяк Нанайского района поступило на пульт пожарной охраны глубокой ночью. Когда пожарные прибыли на место, строение было полностью охвачено пламенем. Ликвидировать возгорание удалось спустя три часа", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в момент происшествия в доме находилось шесть человек. Двое мужчин спаслись самостоятельно, один из них был госпитализирован с ожогами. Женщина и трое детей 2013, 2014 и 2018 годов рождения погибли.

На месте пожара работают сотрудники пожарного надзора, полиции и следственного комитета. Причины возгорания устанавливаются.