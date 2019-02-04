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В Омской области впервые за 8 лет ввели ограничения потребления газа из-за морозов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сильные холода в Сибири снова привели к введению ограничений на отбор газа потребителями - спустя восемь лет после того, как так называемый "График N1" вводился в России в последний раз.

В феврале 2011 года "График N1" был введен в 42 из 64 субъектах Единой системы газоснабжения. С тех пор ограничения потребления газа в России "Газпромом" не вводились.

Правительство Омской области сообщило: "во избежание аварийной ситуации в связи с аномальным понижением температуры, было принято решение о частичных ограничениях подачи газа жителям Тарского, Тевризского и Знаменского районов, имеющим альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива".

Правда, в данном случае речь идет не о "Газпроме", а о поставках региональной добычной компании АО "Тевризнефтегаз" по сетям независимого от "Газпрома" АО "Омскгазстройэксплуатация". Группа "Газпром" в этих районах области не представлена.

ГК МЧС по региону также сообщает: "В связи с аномальным понижением температуры окружающего воздуха на территории Тевризского, Знаменского и Тарского муниципальных районов Омской области произошло понижение давления природного газа в магистральном газопроводе".

"Ограничение подачи газа - временная мера на период сильных холодов, которая позволит исключить вероятность аварийного отключения газоснабжения трех районов. В министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий подчеркнули, что объекты социальных сфер, а также жители, для которых газ является единственным источником тепла, без отопления не останутся", - отметило правительство области

"Сейчас прорабатываются различные варианты решения проблемы газоснабжения этих районов, все они требуют значительных вложений, данный вопрос имеет особую важность, поэтому допустить просчетов в его решении мы не можем", - приводится в сообщении комментарий заместителя министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игоря Лукьянова.

Синоптики прогнозируют на территории региона морозы до минус 40 градусов вплоть до 8 февраля. По данным Обь-Иртышского УГМС, в северных районах области в пятницу температура воздуха достигала минус 32 градуса.

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Теги: Омская область

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