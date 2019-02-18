ОНК оценила условия содержания Калви и Дельпаля в СИЗО "как вполне хорошие"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы оценили "как вполне хорошие" условия содержания в следственном изоляторе "Кремлевский централ" основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнера Филиппа Дельпаля, арестованных по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

"Условия их содержания вполне хорошие, уж точно лучше, чем в карантине "Лефортово", где, не всегда в камерах есть горячая вода. Сами они тоже не жалуются, претензий к качеству еды нет, сказали, что вполне нормальная", - сообщил "Интерфаксу" член ОНК и Московской хельсинкской группы Евгений Еникеев.

По его словам, иностранцы находятся на одиночном содержании на период карантина, который может продлиться до 10 суток. После они будут переведены в общие камеры.

"Калви пожаловался на трехлетнюю травму спину, в связи с чем попросил выдать ему фанеру для кровати и второй матрац. В настоящее время ему сделан рентген и, если врачи подтвердят медицинскую необходимость, второй матрац ему выдадут. Дельпаль в свою очередь попросил книги на французском языке, так как его книги находятся сейчас на цензуре. Администрация изолятора пообещала выдать Дельпалю из библиотечного фонда книги на французском", - рассказал Еникеев.

"Он (Калви - ИФ) сказал, что невиновен. Сказал, что он патриот России и очень надеется на помощь Бориса Титова (уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ - ИФ), которого он знает лично", - сообщил Еникеев. По его словам, в разговоре Калви сказал, что "рассчитывает на то, что следствие во всем разберется и все поймут, что он невиновен".

Правозащитник отметил, что СИЗО "Кремлевский централ" является изолятором федерального подчинения и не относится к СИЗО "Матросская тишина".

"Все, что связывает "Кремлевский централ" и Матросскую тишину" это только, что они находятся фактически на одной территории. Но это два разных СИЗО", - пояснил представитель ОНК.

Столичный Басманный суд 16 февраля отправил Калви под арест до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Защита американского бизнесмена уже оспорила решение суда. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известна позднее.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость акций компании IFTG, которые "ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, Калви заявил в суде, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.