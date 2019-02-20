В России Дело Baring Vostok

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве

Основателю Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует предъявить обвинение в четверг

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве
Директор инвестфонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин в Басманном суде
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следствие официально предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору компании по инвестициям Ивану Зюзину, сообщил "Интерфаксу" адвокат последнего Алексей Лежников.

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"Сегодня было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ. С предъявленным обвинением фигуранты не согласны", - сказал он в среду.

Адвокат уточнил, что в ближайшие дни следствие планирует предъявить обвинение другим фигурантам дела.

Дмитрий Клеточкин, адвокат основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви, сообщил, что бизнесмену обвинение должно быть предъявлено в четверг.

Между тем Лежников напомнил, что решение Басманного суда Москвы об аресте фигурантов дела обжаловано. Как ожидается, рассмотрение жалобы пройдет 28 февраля.

Юрист отметил, что будет настаивать на избрании в отношении Зюзина более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. По его словам, Baring Vostok готов заплатить 5 млн рублей в качестве залога за каждого фигуранта дела.

Столичный Басманный суд 16 февраля арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви до 13 апреля. На тот же срок 15 февраля были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников. По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело Baring Vostok

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые "ПКБ" передало в качестве отступных, составляла 600 тысяч рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

Согласно позиции Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" в 2017 году Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировал разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

Калви полагает, что Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказался от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный".

Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы "Юниаструм банка".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

Теги: Baring Vostok, Ваган Абгарян, Иван Зюзин

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