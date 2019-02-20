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Путин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 года

Есть обновление от 12:32

Также президент призвал с июля увеличить выплаты по уходу за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей

Путин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 года
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил расширить круг семей, которые получают выплаты на детей.

Выступая в среду с посланием Федеральному Собранию, Путин напомнил, что сейчас предусмотрены выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет: на первого ребенка - из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала. При этом сумма выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе - от восьми тысяч рублей в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском АО.

"Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи", - сказал Путин.

Как подчеркнул президент, "это позволит практически в полтора раза повысить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые, вторые дети".

Кроме того, Путин предложил с 1 июля удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

"Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысяч рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей", - сказал президент.

Путин добавил: "Понимаю, конечно, что и это немного, но, тем не менее, такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе".

Теги: Владимир Путин

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