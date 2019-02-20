Путин начал выступать с обращением к Федеральному собранию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Владимир Путин начал выступать со своим 15-м обращением к Федеральному собранию. Послание главы государства уже во второй раз прозвучит не в Кремле.

В 2018 году Путин выступал с посланием в выставочном зале "Манеж", нынешнее оглашение проходит в Гостином дворе. В обоих случаях это объясняется техническими причинами. В этом году - продолжающимся ремонтом Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. В прошлом - расширением списка приглашенных и использованием в процессе мультимедийных технологий. Тогда послание президента впервые сопровождалось демонстрацией на больших экранах новых российских разработок в сфере вооружений.

Как будет оформлено выступление Путина, в этот раз не сообщалось, но, по сведениям "Интерфакса", во время послания вновь будет использована инфографика.

Правда, по мнению экспертов, опрошенных "Интерфаксом", послание президента в этом году в отличие от прошлогоднего будет гораздо меньше ориентировано на зарубежную аудиторию: эксперты ждут конкретизации и развития темы национальных целей и проектов, направленных на решение стратегических задач страны.

В экспертном сообществе не исключают и объявления президентом конкретных мер социальной поддержки для разных групп населения, причем на самую ближайшую перспективу. Соответственно аналитики рассчитывают, что в послании прозвучат и слова об источниках финансирования этих шагов.

По их мнению, послание может стать важным сигналом региональным руководителям, которым напомнят об их роли и ответственности за достижение национальных целей развития до 2024 года.

Долгое время президент обращался с посланием к парламенту в конце года. Это мероприятие - конституционная обязанность главы государства. В современной России президент оглашал послание 24 раза, из них Путин - 14 раз. В 2017 году послания Путина Федеральному собранию не было.

В истории президентских посланий были и другие исключения. Так, в 2014 году Путин, вопреки традиции, обращался к Федеральному собранию дважды: кроме регулярного послания в конце года, 18 марта, Путин собрал парламент внепланово, чтобы объявить о вхождении Крыма в состав России.