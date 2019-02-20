Госдума отчиталась о выполнении прошлогоднего послания президента РФ на 90%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Перед оглашением в среду послания президента РФ Федеральному Собранию председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался, как нижней палатой реализовано прошлогодние поручения.

"Работа над реализацией послания президента 2018 года практически завершена. Государственная Дума приняла почти 90% законов, необходимых для реализации послания президента Владимира Путина 2018 года", - сказал Володин журналистам.

Он сообщил, что принято 86 законов, оставшиеся из запланированных десяти законопроектов внесены и находятся на рассмотрении Госдумы. "Внесения еще двух инициатив ожидаем в ближайшее время от правительства", - добавил спикер.

Таким образом, подчеркнул он, "абсолютное большинство законов принято".

По словам Володина, "это, в первую очередь, важнейшие социальные инициативы - повышен минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума; сокращены сроки принятия решения о выдаче материнского капитала, что важно для большого количества семей".

Кроме того, отметил спикер, система страхования вкладов была распространена на малые предприятия, усилена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств. "Это только несколько примеров. Такие же темпы работы нам необходимо сохранить и при реализации нового послания", - подчеркнул он.