Путин призвал освободить многодетные семьи от налога на дачные шесть соток

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи, в частности, по уплате налога на недвижимость и земельного налога на дачные шесть соток.

"Предлагаю полностью освободить от налога шесть соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он также заявил о необходимости увеличить льготы на недвижимость. "Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей: дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка. Сегодня, например, налогом не облагается 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров площади", - сказал он.

Путин напомнил, что подобную льготу уже предусмотрели для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. "Конечно, во многих субъектах РФ действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но именно федеральный статус этой льготы гарантирует ее применение повсеместно", - подчеркнул глава государства.

При этом он попросил регионы "предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми".